Heartland Banccorp Aktie: Das ist ein Hammer

Die Dividendenpolitik von Heartland Banccorp wird derzeit von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -135,41 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Heartland Banccorp wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen festgestellt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In fundamentalen Belangen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Heartland Banccorp als unterbewertet angesehen. Derzeit liegt das KGV bei 9,21 Euro, was 41 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.