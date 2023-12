Heartland Banccorp Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Bei Heartland Banccorp liegt der RSI bei 22,99 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 55,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Heartland Banccorp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 85,86 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 85,35 USD weicht um -0,59 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (85,23 USD) weicht mit +0,14 Prozent nur geringfügig ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem KGV von 9,05 liegt Heartland Banccorp unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 43 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz, also wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Heartland Banccorp gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.