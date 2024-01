Heartland Banccorp Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Heartland Banccorp liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 48,59 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,61 ein "Neutral"-Rating an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse ergibt, dass die Heartland Banccorp-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Dividendenrendite schneidet die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlecht ab, da sie bei 3,56 Prozent liegt und somit 135,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent liegt.

Zusammenfassend erhält Heartland Banccorp in der Analyse ein "Neutral"-Rating.