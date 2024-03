Heartland Banccorp Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Heartland Banccorp einmal mit "Gut" bewertet, während sie keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen abgegeben haben. Langfristig gesehen bekommt die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Empfehlungen. Dies führt dazu, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 18,13 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 101 USD. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 liegt mit 59,69 im neutralen Bereich. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Handelsbanken"-Branche als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Heartland Banccorp. Die Aktie wird daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Heartland Banccorp daher eine Gesamtbewertung von "Neutral", basierend auf den Einschätzungen der Analysten, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.