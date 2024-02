Heartbeam Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Heartbeam auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 82,35 Punkte, was darauf hinweist, dass Heartbeam momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Heartbeam verläuft bei 2,05 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1,59 USD liegt, was einem Abstand von -22,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) weist die Aktie eine negative Differenz von -10,17 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Heartbeam in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Aufgrund dessen wird Heartbeam insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Heartbeam diskutiert, und auch aktuell überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und wird insgesamt mit "Gut" bewertet.