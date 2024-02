Heartbeam Aktie: Was passiert jetzt?

Die Heartbeam-Aktie befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf der technischen Analyse. Der GD200 liegt bei 2,06 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1,67 USD liegt, was einem Abstand von -18,93 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Heartbeam-Aktie mit einem Niveau von 1,76 USD und einer Differenz von -5,11 Prozent schlecht ab.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Heartbeam in den vergangenen Wochen verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls gemischte Meinungen wider. Obwohl überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Heartbeam. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Heartbeam-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Schlecht" bewertet.