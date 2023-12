Heartbeam Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Heartbeam in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Heartbeam wurde in den sozialen Medien weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht wird die Heartbeam derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs in Höhe von 2,19 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,25 USD liegt, was einer Abweichung von -42,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1,39 USD weist mit einer Abweichung von -10,07 Prozent auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten beiden Wochen wurde über Heartbeam besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Heartbeam insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Heartbeam zeigt mit einem Wert von 76,19 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 mit 49,52 auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".