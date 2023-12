Heartbeam Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Diskussionen über Heartbeam auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um den Titel. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und betrachtet die Aktie von Heartbeam bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Ein Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Für Heartbeam beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 71,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, aber es gab eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Heartbeam-Aktie von 1,18 USD eine negative Entfernung von 45,37 Prozent zum GD200 hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,34 USD ein "Schlecht"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Heartbeam-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.