Heartbeam Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Heartbeam wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Heartbeam von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Heartbeam-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Heartbeam derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Heartbeam-Aktie aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.