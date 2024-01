Heart Test Laboratories Common Stock Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heart Test Laboratories":

In den letzten Wochen konnte bei Heart Test Laboratories keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine bedeutenden Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Heart Test Laboratories in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an acht Tagen im Vordergrund standen. Lediglich an einem Tag dominierte eine negative Kommunikation. Allerdings war in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Heart Test Laboratories zu beobachten, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Heart Test Laboratories-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Heart Test Laboratories liegt bei 42,22, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 59 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie ebenfalls die Einstufung "Neutral" vergeben.