Heart Test Laboratories Common Stock Aktie: Was war das denn?

In den letzten vier Wochen wurden bei Heart Test Laboratories wesentliche Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Heart Test Laboratories daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heart Test Laboratories bei 0,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,12 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -72,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 USD, was einen Abstand von -7,69 Prozent bedeutet und auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Heart Test Laboratories hat einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Heart Test Laboratories.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Heart Test Laboratories zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".