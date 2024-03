Heart Test Laboratories Common Stock Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Heart Test Laboratories":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderung rund um Heart Test Laboratories wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Heart Test Laboratories in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Heart Test Laboratories von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Heart Test Laboratories wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der aktuelle Kurs der Heart Test Laboratories von 0,125 USD ist mit -73,4 Prozent Entfernung vom GD200 (0,47 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 0,13 USD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Heart Test Laboratories-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.