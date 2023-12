Heart Test Laboratories Common Stock Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Heart Test Laboratories":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Heart Test Laboratories liegt bei 81,54, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 57,98 und wird als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionen über Heart Test Laboratories in den sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung bezüglich des Unternehmens hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Diskussionen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Aktie bei 0,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,158 USD um -78,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,25 USD, was einer Abweichung von -36,8 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Heart Test Laboratories. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich eine langfristige Einschätzung des Stimmungsbildes als "Schlecht".