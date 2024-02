Healthpeak Properties Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Technische Analyse der Healthpeak Properties Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,6 USD, während der Aktienkurs bei 14,8 USD liegt, was einer Abweichung von -15,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,25 USD zeigt eine Abweichung von -14,2 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Healthpeak Properties Inc-Aktie liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 75,81, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Healthpeak Properties Inc auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Healthpeak Properties Inc in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Healthpeak Properties Inc etwas mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Von den 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Healthpeak Properties Inc-Aktie sind keine als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher bleibt das Rating unverändert bei "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine uneinheitliche Bewertung der Healthpeak Properties Inc-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien und der Analysteneinschätzungen.