Healthpeak Properties Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Für Healthpeak Properties Inc gibt es gemäß der Analysten in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten vier Wochen gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Insgesamt erhält die Aktie von Healthpeak Properties Inc daher eine positive Empfehlung seitens der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs für die Healthpeak Properties Inc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 17,66 USD, während der Aktienkurs bei 15,5 USD liegt, was einer Abweichung von -12,23 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 17,38 USD in den letzten 50 Tagen führt zu einer Abweichung von -10,82 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den letzten Wochen zeigt sich keine signifikante Veränderung der Kommunikation in den sozialen Medien über Healthpeak Properties Inc. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Healthpeak Properties Inc diskutiert als normal, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Healthpeak Properties Inc als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 68,42, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 von 73,33 eine schlechte Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength Indikator.