Healthpeak Properties Aktie: So kann es weitergehen!

Die Healthpeak Properties Inc-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 18,1 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 17,9 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -1,1 Prozent beträgt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 16,05 USD, was einem Abstand von +11,53 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Healthpeak Properties Inc-Aktie 0 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 17,9 USD erwarten Experten eine Entwicklung von -100 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 0 USD führt. Dies wird als "Schlecht" eingestuft, und insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Healthpeak Properties Inc-Aktie liegt bei 61,54, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 24,56, was für 25 Tage als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Gut".