Healthpeak Properties Aktie: Jetzt aber!

Die Analysten bewerten die Aktie der Healthpeak Properties Inc auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurde die Aktie von einem als "Neutral" eingestuft, während keine Bewertung als "Gut" oder "Schlecht" erfolgte. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Healthpeak Properties Inc, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies würde einer Erwartung von -100 Prozent entsprechen, da der aktuelle Schlusskurs der Aktie bei 18,1 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Healthpeak Properties Inc liegt bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 23,21, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Healthpeak Properties Inc. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Healthpeak Properties Inc deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem Rating von "Gut" bewertet.