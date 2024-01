Healthco Healthcare and Wellness Reit Unit Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die HealthCo REIT-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,26, was darauf hindeutet, dass die HealthCo REIT weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über HealthCo REIT besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf HealthCo REIT wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der HealthCo REIT derzeit auf 1,41 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,365 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,19 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,43 AUD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.