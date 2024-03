Healthcare TrustPR Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von Healthcare gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion und einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Healthcare derzeit um +2,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +0,88 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Healthcare liegt bei 32,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,5 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Somit erhält Healthcare eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Aktie von Healthcare in Bezug auf die Stimmung, die Diskussionsfrequenz, die technische Analyse und den Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.