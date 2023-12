Healthcare Services Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Healthcare Services-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,7, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Healthcare Services.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Healthcare Services-Aktie abgegeben. Davon waren eine Bewertung "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Allerdings zeigt die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ein "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und ein durchschnittliches Kursziel von 14,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 44,57 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich auch hier eine "Gut"-Empfehlung für Healthcare Services.

Die Stimmung der Anleger ist neben harten Faktoren wie Bilanzdaten ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Healthcare Services auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung für diese Betrachtung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Healthcare Services eine "Schlecht"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite mit 0 Prozent unter dem Mittelwert (2,91 Prozent) für diese Aktie liegt.

Insgesamt ergibt sich für Healthcare Services somit eine neutrale bis positive Bewertung, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Einschätzungen der Analysten und Anlegerstimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Healthcare Services-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Healthcare Services jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Healthcare Services-Analyse.

Healthcare Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...