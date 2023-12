Healthcare Services Aktie: Nächster Hammer kommt!

Healthcare Services schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,29 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Healthcare Services diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie von Healthcare Services hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Healthcare Services insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Eine zweite Betrachtung der Analysteneinschätzungen für den vergangenen Monat ergibt ein Gesamturteil von "Neutral". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 14,5 USD pro Wertpapier, was einem Aufwärtspotenzial von 40,64 Prozent entspricht, erhält Healthcare Services eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Healthcare Services.