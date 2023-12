Healthcare Services Aktie: In Lauerstellung

Im vergangenen Jahr haben Analysten für Healthcare Services unterschiedliche Einschätzungen abgegeben. Dabei wurde das Rating "Gut" einmal vergeben und das Rating "Neutral" einmal vergeben. Kein Mal wurde das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig betrachtet erhält der Titel von institutioneller Seite das Rating "Gut". Allerdings kommen Analysten in jüngeren Reports zu einer anderen Beurteilung. Das durchschnittliche Rating für das Healthcare Services-Wertpapier vom letzten Monat ist "Neutral". Bezüglich des aktuellen Kurses von 9,9 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 46,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,5 USD. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Healthcare Services bei -30,39 Prozent, was mehr als 173 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 2,29 Prozent. Auch hierbei liegt Healthcare Services mit 32,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Healthcare Services-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12,43 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,9 USD, was einen Unterschied von -20,35 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Healthcare Services liegt bei 51,19, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".