Healthcare Services Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI für Healthcare Services auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,83 Punkte, was bedeutet, dass Healthcare Services derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50,37, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analysten ihre Einschätzung zur Healthcare Services-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Healthcare Services. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 11 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -9,47 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Healthcare Services beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Healthcare Services in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.