Healthcare Aktie: So geht’s nicht weiter!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Healthcare ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Healthcare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,62, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,98, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Healthcare derzeit bei 10,53 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,15 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 10,18 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit -10,12 Prozent Abstand als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Healthcare hat sich jedoch in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Healthcare diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Healthcare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

