Health and Happiness im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Atlantic Coastal Acquisition Corp II":

Die technische Analyse der Health & Happiness H&h-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 10,48 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,86 HKD, was einem Unterschied von +3,63 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 11,09 HKD liegt, zeigt mit einem Unterschied von -2,07 Prozent ein nahezu gleitendes Durchschnittsniveau, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Health & Happiness H&h-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zur Aktie von 6, was eine positive Differenz von +2,78 Prozent zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Health & Happiness H&h-Aktie eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,78, was 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Health & Happiness H&h auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.