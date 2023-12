Health and Happiness Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Health & Happiness H&h verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,14 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -12,63 Prozent, was einer Underperformance von -7,51 Prozent für Health & Happiness H&h entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von -13,35 Prozent im letzten Jahr, wobei Health & Happiness H&h um 6,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Health & Happiness H&h derzeit eine Rendite von 8,98 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,66 %. Damit wird das Unternehmen aufgrund der Differenz von 5,33 Prozentpunkten als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Health & Happiness H&h derzeit bei 11,76 HKD, was +10,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird das Unternehmen ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +8,19 Prozent liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer in Bezug auf Health & Happiness H&h. In den letzten Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Health & Happiness H&h daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.