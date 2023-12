Health and Happiness Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Health & Happiness H&h wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedensten Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, ausgewertet hat. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Neutral" ist. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Health & Happiness H&h in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -10,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Health & Happiness H&h eine Underperformance von -10,09 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -9,73 Prozent im letzten Jahr, und Health & Happiness H&h lag 10,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz spielen auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie, und hier liefert eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wertvolle Informationen. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Health & Happiness H&h zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Health & Happiness H&h aktuell 8. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 72, was bedeutet, dass Health & Happiness H&h aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

