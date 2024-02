Health and Happiness Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Health & Happiness H&h nun bei 10,55 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 10,76 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +1,99 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 11,12 HKD. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,24 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält sie daher die Gesamtnote "Neutral".

Auf fundamentaler Ebene liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Health & Happiness H&h bei 8,58, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 68,52 auf. Demnach ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Health & Happiness H&h in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -18,24 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +1,37 Prozent entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -17,85 Prozent, wobei Health & Happiness H&h um 0,98 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Health & Happiness H&h besonders positiv diskutiert, was an zwei Tagen zu einer positiven Stimmung führte. Auch während der letzten ein bis zwei Tage zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Health & Happiness H&h daher eine "Gut"-Bewertung.