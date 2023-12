Health and Happiness Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Health & Happiness H&h verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -20,14 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -9,88 Prozent aufweist, liegt die Performance von Health & Happiness H&h mit 10,25 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Health & Happiness H&h neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Health & Happiness H&h mit 8,98 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Health & Happiness H&h-Aktie liegt bei 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 44,67, was weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale zeigt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Health & Happiness H&h.