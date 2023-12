Health Rev Assurn Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für die Ameriguard Security Services-Aktie beträgt derzeit 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse des RSI ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Ameriguard Security Services.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Untersuchung sozialer Plattformen ergab, dass die Stimmung rund um Ameriguard Security Services neutral war, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Ameriguard Security Services-Aktie mit 0,71 USD -5,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -25,26 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um Ameriguard Security Services hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Ameriguard Security Services für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.