Health Rev Assurn Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI der Ameriguard Security Services einen Wert von 49,25 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Erweitert man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Stimmung unter den Anlegern lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Meinungen zu Ameriguard Security Services auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen auch neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der Ameriguard Security Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,69 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,66 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Schließlich wird auch das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, berücksichtigt. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.