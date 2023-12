Health Catalyst Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Health Catalyst abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen, aber das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 17 USD, was einer potenziellen Steigerung um 77,64 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,57 USD entspricht. Somit erhält die Health Catalyst-Aktie insgesamt eine positive Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Health Catalyst bei 9,57 USD, was +21,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Aktie jedoch -10,98 Prozent unter dem GD200, was die langfristige Einschätzung negativ beeinflusst. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Health Catalyst eingestellt waren. Es gab acht positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft, was zu einer positiven Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analystenbewertungen, sondern auch durch die Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Untersuchung, dass die Aktivität in den Diskussionen unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Daher erhält die Aktie von Health Catalyst in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".