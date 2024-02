Health Catalyst Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Health Catalyst als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Health Catalyst-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,12 und ein RSI25-Wert von 57,41, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine sehr positive Anleger-Stimmung bezüglich Health Catalyst. In den vergangenen Wochen wurden besonders positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Dies entspricht im Durchschnitt einem "Gut"-Rating. Für die kommenden Monate wird ein Kursziel von 16 USD prognostiziert, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 69,31 Prozent entspricht. Somit erhält die Health Catalyst-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Health Catalyst-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,37 USD lag, was einem Abweichung von -8,87 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,45 USD entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Health Catalyst-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.