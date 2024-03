Health Catalyst Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Health Catalyst-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 8,11 USD liegt, was einem Abstand von -18,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,23 USD, was einer Differenz von -12,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung der Aktie als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Health Catalyst-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 84,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde in den Diskussionen über die Health Catalyst-Aktie eine erhöhte Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.