Health Catalyst Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Health Catalyst-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei eine Einschätzung als "Gut" und eine als "Neutral" abgegeben wurden. Es gab keine schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 14 USD, was einer potenziellen Steigerung um 86,92 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 7,49 USD entspricht. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Health Catalyst-Aktie liegt bei 62,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die RSI25-Einstufung ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie gesprochen wurde. Die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Health Catalyst-Aktie somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.