Health: A Political Choice - Investing in Health For All wird auf dem Weltgesundheitsgipfel vor dem G20-Gipfel auf Bali vorgestellt

Diese Pandemie erinnert uns eindringlich daran, dass die Gesundheit das Rückgrat einer wohlhabenden, friedlichen und sicheren Gesellschaft ist.- Die neueste Ausgabe dieser Publikationsreihe wird auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin (16.-18. Oktober) vorgestellt.- Es vereint die Stimmen führender Gesundheitsexperten für Gerechtigkeit im Gesundheitswesen und untersucht, wie wir den globalen Zustand der körperlichen und geistigen Gesundheit und des Wohlbefindens für alle verbessern können.LONDON, 13. Oktober 2022 – Angesichts der unzureichenden Investitionen in die allgemeine Gesundheitsversorgung stellen künftige Pandemien nicht nur eine echte Bedrohung für die Gesundheit aller Menschen dar, sondern auch für die Grundlagen unserer Gesundheitsdienste, -systeme und -gesellschaften.Health: A Political Choice – Investing in Health For All befasst sich mit den Lücken in der globalen Gesundheitsversorgung und den Dienstleistungen und zeigt auf, wo gezielte Investitionen uns helfen können, zu heilen und zu gedeihen.Die vierte Ausgabe der mittlerweile renommierten Reihe ruft alle Führungskräfte, politischen Entscheidungsträger und Influencer sowohl in den etablierten als auch in den unterversorgten Volkswirtschaften der Welt zu einer sofortigen globalen Reaktion auf. Es geht um die sektorübergreifende Zusammenarbeit, die erforderlich ist, um die Herausforderungen zu bewältigen und das Ziel einer wirklich globalen Gesundheitsgerechtigkeit zu erreichen.Der Titel enthält die maßgeblichen Artikel von 50 renommierten Autoren, darunter Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO; Axel Pries, Präsident des Weltgesundheitsgipfels; Karl Lauterbach, deutscher Gesundheitsminister; Ayoade Olatunbosun-Alakija, Vorsitzender der African Union, African Vaccine Delivery Alliance; Tharman Shanmugaratnam, G20 High Level Independent Panel on Financing the Global Commons for Pandemic Preparedness and Response; Helen Clark, ehemalige Premierministerin von Neuseeland; Jagan Chapagain, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften; und Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin von Schottland.Die Autoren untersuchen, wie Covid-19 die Art und Weise verändert hat, wie Länder die öffentliche Gesundheitsversorgung bereitstellen; wie eine Stadt das „Donut-Modell" eingeführt hat, damit jeder Einwohner gedeihen kann, ohne den Planeten übermäßig zu belasten; und wie wichtig medizinisches Personal ist, um unser globales Gesundheitssystem widerstandsfähig zu machen.Health: A Political Choice – Investing in Health For All ist eine offizielle Veröffentlichung des Global Governance Project, einer gemeinsamen Initiative der GT Media Group, des Global Governance Program an der Universität Toronto und des Graduate Institute of International and Development Studies in Genf.