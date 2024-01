HealthWarehouse Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Healthwarehouse-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -2,77 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Healthwarehouse als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Healthwarehouse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin, da der RSI für die Healthwarehouse bei 60 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Healthwarehouse bei 0,15 USD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,14 USD, was einen Abstand von -6,67 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,13 USD, was einer Differenz von +7,69 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Anleger-Stimmung bei Healthwarehouse in den sozialen Medien ist insgesamt als neutral einzustufen. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.