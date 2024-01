HealthWarehouse Aktie: Kaum zu glauben!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Healthwarehouse wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem langfristigen Trendsignal liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage eine positive Abweichung, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", weshalb die Dividendenpolitik von Healthwarehouse als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Healthwarehouse ebenfalls als "Neutral" ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Healthwarehouse eine neutrale Bewertung auf der Grundlage von Sentiment, technischer Analyse, Dividendenpolitik und Relative Strength-Index.