HealthWarehouse Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Healthwarehouse-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,5 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Healthwarehouse.

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Healthwarehouse-Aktie liegt aktuell bei 0,14 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,11 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,13 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird Healthwarehouse auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Healthwarehouse eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Healthwarehouse auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über Healthwarehouse in den sozialen Medien war durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der verschiedenen Analysen.