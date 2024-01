HealthWarehouse Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktienanalyse von Healthwarehouse ergibt gemischte Ergebnisse. Die Bewertung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs zeigt eine Abweichung von -13,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Healthwarehouse. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Die Dividendenpolitik von Healthwarehouse schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- & Katalog Einzelhandels schlecht ab, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt sich daher für Healthwarehouse eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der Dividendenpolitik.