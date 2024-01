HealthStream-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Healthstream-Aktie notiert derzeit bei 26,16 USD, was einem Abstand von +1,36 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +8,73 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Gesundheitstechnologie wird Healthstream als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 61,19 liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 39 Prozent zum Branchen-KGV von 99,74 und führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle, und in den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Healthstream-Aktie geäußert. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Healthstream, was insgesamt zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Allerdings fällt die Dividendenrendite von Healthstream mit 0,45 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie um 88,64 Prozentpunkte niedriger aus. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".