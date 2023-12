HealthStream Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Ellington Financial":

Der Aktienkurs von Healthstream hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 12 Prozent niedriger liegt. Die Gesundheitstechnologie-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,37 Prozent, während Healthstream mit 4,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 20,16 Punkten, was darauf hinweist, dass Healthstream überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 36,95, was bedeutet, dass Healthstream weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Healthstream-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Healthstream diskutiert wurde. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Healthstream als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 61,19 liegt, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.