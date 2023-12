HealthStream Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Healthstream-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 59. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 43,84, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Healthstream.

Mit einer Dividendenrendite von 0,45 Prozent hat Healthstream momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 88,68 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche beträgt -88, was dazu führt, dass die Healthstream-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und die Kommentare zu Healthstream auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung bezüglich Healthstream hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Jedoch wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität in Bezug auf die Aktie gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.