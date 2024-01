HealthEquity Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse von Healthequity-Aktien zeigt positive Trends. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 64,96 USD, während der letzte Schlusskurs bei 71,6 USD liegt, was einer Abweichung von +10,22 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 67,59 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +5,93 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Healthequity eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal ein "Gut"-Rating und 0-mal ein "Neutral"-Rating für Healthequity vergeben. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Das mittlere Kursziel liegt bei 79,25 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 10,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Healthequity also eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Diskussionen über Healthequity in den sozialen Medien. Über die letzten zwei Wochen hinweg sowie in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vor allem positiv über die Aktie gesprochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Internet-Kommunikation zeigt jedoch kaum Veränderungen im Sentiment für Healthequity in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und das Anleger-Sentiment positive Bewertungen für Healthequity-Aktien.