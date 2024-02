HealthEquity Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Healthequity liegt derzeit bei 162, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,18 für Gesundheitsdienstleister deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird Healthequity als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Healthequity in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Healthequity vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Healthequity beträgt derzeit 27,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da hier weder überkauft noch überverkauft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei Healthequity derzeit bei 68,16 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 82,23 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch in Bezug auf den GD50 und GD200 erhält die Aktie positive Bewertungen aufgrund der Abstände zu diesen Durchschnittskursen.

Insgesamt wird Healthequity in der Gesamtnote als "Gut" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysepunkten.