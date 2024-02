HealthEquity Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Healthequity ist neutral, gemessen anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen in den letzten Tagen. Obwohl überwiegend positiv, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Bewertung der Aktie basierend auf der Stimmung ist daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Healthequity mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (90,93 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Healthequity in den letzten 12 Monaten 3 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung durch institutionelle Analysten führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 81,63 USD eine Entwicklung von -6,9 Prozent und ein mittleres Kursziel von 76 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung bewertet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Healthequity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,44 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 81,63 USD lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (71,89 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,55 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Healthequity-Aktie damit positiv aus technischer Sicht bewertet.