HealthEquity Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Healthequity in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Allerdings ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Healthequity mit einem Wert von 127,97 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und wird daher als überbewertet angesehen. Das Branchen-KGV liegt bei 96,45, was einen Abstand von 33 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.