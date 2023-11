HealthEquity Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preisgestaltung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Falle von Healthequity liegt das KGV mit einem Wert von 210,3 deutlich über dem Durchschnitt in der Vergleichsbranche. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt aktuell 285 Prozent, was darauf hinweist, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen werden kann.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI) der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Healthequity liegt bei 59,54, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 59,76 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Healthequity eine Rendite von 0 Prozent auf, was 91,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche schneidet Healthequity schlecht ab. Mit einer Rendite von -2,98 Prozent liegt die Aktie mehr als 74 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von 22,79 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Healthequity in verschiedenen Kategorien wie dem KGV, dem RSI, der Dividendenrendite und der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche als eher ungünstig bewertet wird.