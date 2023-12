HealthEquity Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie des Gesundheitsunternehmens Healthequity wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie bewertet, wobei 3 eine positive Einschätzung abgaben und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 77,67 USD, was einer Erwartung von 24,39 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche liegt die Jahresperformance von Healthequity mit einer Rendite von 3,51 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -18,42 Prozent verzeichnete, schneidet Healthequity mit einer Rendite von 21,93 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Healthequity mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister-Branche, der bei 88,68 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Healthequity weist kaum Änderungen auf, wodurch auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung erzeugt wird.

Insgesamt wird Healthequity basierend auf den Bewertungen der Analysten, der Branchenvergleiche und des Sentiments als "Neutral" eingestuft.