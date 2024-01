Healius Aktie: Das darf nicht passieren!

Derzeit gibt es einige wichtige Kennzahlen, die bei der Bewertung der Healius-Aktie zu berücksichtigen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48, was bedeutet, dass die Börse 48,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Healius zahlt. Dies ist 29 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 37 und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende bietet die Healius-Aktie derzeit keine Rendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Investoren könnten einen geringeren Ertrag von 102,22 Prozentpunkten erzielen, was auf eine "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Healius-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2,56 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,51 AUD liegt deutlich darunter und führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Healius zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Healius-Aktie, basierend auf dem KGV, der Dividende, der technischen Analyse und dem Relative-Stärke-Index. Anleger sollten diese Faktoren in Betracht ziehen, bevor sie sich für eine Investition in Healius entscheiden.